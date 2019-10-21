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Kazakistan Latin alfabesinde iyileştirmeye gidecek

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki yıl önce kabul edilen Latin alfabesindeki eksiklerin giderilmesi talimatı verdi.

21.10.2019 11:46Kazakistan Latin alfabesinde iyileştirmeye gidecek
NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki yıl önce kabul edilen Latin alfabesindeki eksiklerin giderilmesi talimatı verdi.
Tokayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş kararının iki yıl önce alındığını hatırlatarak, "Ancak alfabede hala eksiklikler bulunmakta. Dil bilimciler alfabeyi iyileştirmeli. Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Rayimkulova'ya ilgili talimatları verdim. İleride çok çalışmalar yapılacak." ifadesini kullandı.
Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ekim 2017'de Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişle ilgili kararnameyi imzalamış, kesme işaretinin kullanıldığı Latin alfabesini onaylanmıştı.
Kesme işareti kullanılan alfabe toplumda tartışmalara neden olunca geçen yıl şubatta Nazarbayev, alfabenin 32 harften oluşan kesme işaretlerinin çıkarıldığı alfabenin yeni sürümüyle güncellenmesi kararı almıştı.
Kazakistan, 1929'dan 1940'a kadar Latin alfabesini kullanmış, daha sonra Slav alfabesi Kirile geçmişti.
Tekrar Latin alfabesine geçme kararı alan Kazakistan'da ders kitaplarının yeni alfabeyle basılması ve dil değişimine ilişkin tüm resmi sürecin 2025'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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