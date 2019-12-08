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Kazakistan öğrenci heyetinden Vali Nayir'e ziyaret

Kazakistan'dan gelen öğrenci heyeti, ülkelerinin bağımsızlığının 28. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

08.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:16Kazakistan öğrenci heyetinden Vali Nayir'e ziyaret
'dan gelen öğrenci heyeti, ülkelerinin bağımsızlığının 28. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Nayir, Kazakistan Öğrenci Topluluğu Başkanı Laziza Nurpeiis öncülüğünde Kazakistan Cumhuriyeti'nden gelen yaklaşık 100 kişilik heyeti, valilik toplantı salonunda ağırladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Nurpeiis, yıllarca çok büyük acılar yaşadıklarından dolayı bağımsızlıklarını kutladıkları
günün kendileri için çok önemli olduğunu, özellikle yeni nesle o günleri anlatabilmek için
her sene etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Vali Nayir de milletlerin sahip olduğu en önemli nimetlerden bir tanesinin bağımsızlıkları olduğunu vurgulayarak, "Sizler de memleketinizden binlerce kilometre uzakta memleketinize ait bu bağımsızlığı burada yeniden hissetmiş ve o nimetin kıymetini anlatmış oldunuz. Dünkü programınızda hem folklor ekipleriniz hem sanatçılarınız en güzel eserleri icra ettiler, sizlerle gurur duyduk. Bu etkinlikler vesilesiyle dünyaya mührünü vuracak tarzda bir yaklaşımla kardeşliğin, dostluğun ve sevginin paylaşıldığına bir kez daha şahit olduk." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin yönetim şekli hakkında misafirlere bilgi veren Nayir, daha sonra yöresel çalgılar eşliğinde mini konser veren öğrencileri dinledi.
Vali Nayir, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ahmet Hamdi Nayir, Kazakistan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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