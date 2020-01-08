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Kazakistan, Orta Doğu'daki elçiliklerinde güvenliği artıracak

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Doğu'daki büyükelçilikleri için ilave güvenlik tedbirleri alınması talimatı verdi.

08.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:36 Kazakistan, Orta Doğu'daki elçiliklerinde güvenliği artıracak
NUR Kasım Cömert Tokayev, Orta Doğu'daki büyükelçilikleri için ilave güvenlik tedbirleri alınması talimatı verdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in İran ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin Güvenlik Konseyi Sekreteri, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı, Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlarının katılımıyla toplantı yaptığı belirtildi.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ve diğer katılımcıların Orta Doğu'daki güncel durumla ilgili Cumhurbaşkanı'na bilgi verdikleri ifade edilen açıklamada, Tokayev'in bölgede durumun keskin şekilde tırmanmasından endişelerini dile getirdiği aktarıldı.
Açıklamada, "Toplantı sonucunda Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'daki Kazakistan büyükelçiliklerinin ve elçilik personelinin güvenliğinin artırılması talimatı verdi." ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Orta Doğu, Güncel

Kaynak: AA

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