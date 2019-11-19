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Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı Alaplı'da

Kazakistan Oturarak Milli Voleybol takımı, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

19.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:22Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı Alaplı'da
Oturarak Milli takımı, Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.
Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Kazakistan milli takımını Alaplı'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Kazakistan takımının antrenörü ve kafile sorumlusu Takhirov Baurzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaplı'ya kamp için geldiklerini belirterek, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amerika turnuvasına hazırlanıyoruz. Bugün kaymakamımızı ziyaret ettik. Biz de Alaplı takımını Kazakistan'a misafir olarak davet ediyoruz." dedi.
Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Kulübü Başkanı İsmail Korkut da Kazakistan takımının 10 günlük kamp yapmak üzere Alaplı ilçesine geldiğini anlattı.

Kazakistan, voleybol, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA

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