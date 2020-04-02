Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kazakistan, petrol üretim tahminlerini düşürdü

NUR Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ilişkin petrol üretim tahmininin 86 milyon ton olduğunu bildirdi.

02.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:38
Kazakistan, petrol üretim tahminlerini düşürdü
NUR Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ilişkin petrol üretim tahmininin 86 milyon ton olduğunu bildirdi.
Dalenov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, makro ekonomik göstergelerin ve bütçe seçeneklerinin küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Kovid-19 salgını dolayısıyla güncellendiğini ifade etti.
Petrolün varil fiyatının 22 dolar gerilediğine işaret eden Dalenov, nisan-aralık dönemi için ortalama petrol fiyatının 20 dolar, döviz kurunun 440 tenge ve yıllık enflasyon oranının yüzde 9-11 olarak belirlendiğini aktardı.
Dalenov, düşük fiyat şartlarında petrol üretimiyle ilgili tahminin 4 milyon ton azaltıldığını ve 86 milyon ton olarak belirlendiğini, bunun madencilik sektörü üretiminde azalmaya yol açacağını söyledi.
İmalat, tarım, inşaat, ticaret gibi diğer sektörlerde de gerilemenin beklendiğine dikkati çeken Dalenov, "İhracat 16,3 milyar dolar azalarak 35,1 milyar dolar olacak. İthalat 7,5 milyar dolar gerileyerek 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşecek." dedi.
Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 0,9 azalış beklendiğini aktaran Dalenov, "Nominal GSYH'nin 69,7 trilyon tenge olacağı tahmin ediliyor, bu rakam ilk tahminden 4,8 trilyon tenge düşük." diye konuştu.
Dalenov, bütçe giderlerinin ise 14 trilyon 270 milyar tenge olarak öngörüldüğünü kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Ekonomi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kazakistan, petrol üretim tahminlerini düşürdü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon’a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı Haberler
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı
Atatürk Havalimanı’nın apronu tekrar uçaklarla doldu Haberler
Atatürk Havalimanı'nın apronu tekrar uçaklarla doldu
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Haberler
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı Haberler
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı Haberler
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:03: Rosatom, 3D ile suni solunum cihazlarına oksijen maskesi üretecek - Haber 10:03: Başkan Özcan'dan Perşembe Pazarı'nda sıkı denetim - Haber 10:02: ATAŞEHİR'DE HURDA DEPOSU AYNI GÜN İKİ KEZ YANDI - Haber 10:02: Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Haber 10:01: Bornova'da koronavirüse karşı psikolojik destek - Haber 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı - Haber 08:44: Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı - Haber 08:26: ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız - Haber 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber 07:56: Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu - Haber