Kazakistan tahıl ihracatını sınırlandıracak

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sürecinde ülke ihtiyaçlarını karşılamak için tahıl ürünlerinin ihracatına sınırlama getirecek.Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, OHAL kapsamında ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tahıl ürünleri ihracatının kısıtlanacağı belirtildi.İhracatın Bakanlığın belirlediği aylık kota çerçevesinde yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İhracat kotası ve hacmini belirleme mekanizması daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak." ifadesi yer aldı.İstatistik Komitesinin verilerine göre, ülkede 9,2 milyon ton tahıl bulunuyor.

Kaynak: AA