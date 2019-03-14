Kazakistan-Türkiye Ticareti 2 Milyar Dolara Ulaştı"

Kaynak: DHA

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile 90'lı yıllarda 30 milyon dolar olan ticari ilişkinin günümüzde 2 milyar dolara ulaştığına vurgu yaparak, "Bu ilişkileri geliştirmek kardeş ülke olarak bizim görevimiz" dedi.'Orta Asya'nın Yükselen Yıldızı: Kazakistan' paneli Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal'ın konuşmacı olduğu panelde, Türkiye ile Kazakistan'ın siyasi ve ekonomik ilişkileri konuşuldu." 'TEK KUŞAK TEL YOL' PROJESİNİN GEÇİŞ NOKTASIYIZ"Bağımsızlıklarından beri Kazakistan'a ilk gelen yatırımcıların Türk yatırımcılar olduğunu söyleyen Saparbekuly, "Türkiye'den gelen yatırımcılar, başlarda küçük ve orta ölçekli yatırımcılardı ama günümüzde Türkiye'nin önde gelen holding grupları yatırım, ticaret ve Kazakistan üzerinden özellikle Çin'e ihracat yapmakta. 2 bine yakın Türk iş adamı inşaattan, savunma sektörüne kadar uzanan geniş yelpazede faaliyet gösteriyor. Kazakistan, Batı ile Doğu arasında çok dengeli bir dış politika sürdürüyor. Bu politikanın dışında ekonomi politikamızda son yıllarda aktif hale geldi. Kazakistan, 'Tek Kuşak Tek Yol' uluslararası projesinin geçiş noktası. Batı ile Doğu arasındaki konteyner taşımacılığının yüzde 80'i Kazakistan üzerinden yapılıyor" ifadelerini kullandı."TÜRK KARDEŞLERİMİZİ KENDİ HALKIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ"Kazakistan'da yatırım yapanlara sanayi bölgesinden ücretsiz arsa verdiklerini söyleyen Saparbekuly, Kazakistan'a yatırım yapmak isteyenlere sağladıkları avantajları şöyle belirtti:"Denize çıkışımız yok ama deniz gibi iki tane büyük pazarımız var. Bunlar Rusya ve Çin. Yatırımcılar, Kazakistan üzerinden Orta Asya'ya ve Çin'e ihracat yapabiliyor. Kazakistan büyük ya da orta ölçekli holdiglere bakmaksızın çok cazip fiyatlara, aşağı yukarı yüzde 7 civarında kredi sağlayabiliyor, yaptığınız yatırımların yüzde 30'unu geri dönüşüm olarak almanızı sağlıyor, çeşitli vergilerden muaf tutuluyorsunuz, sanayi bölgesinden ücretsiz arsa veriliyor. Yatırımcıların haklarını korumak için uluslararası standartta finans merkezi kuruldu. Bu merkezin içinde tamamı yabancı hakimlerden oluşan bir mahkeme faaliyete geçti. Kazakistan, dünyada yatırım yapılabilecek ilk 30 ülke arasında, bu da Türk iş adamları tarafından bir fırsat. Biz Türk kardeşlerimize kendi halkımız olarak bakıyoruz.""TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK"Kazakistan-Türkiye tarifesindeki uçuş fiyatlarının düşürülmesinin ikili ticari ilişkilerde fayda sağlayacağını belirten Abzal Saparbekuly, "90'lı yıllarda ticari ilişkilerimiz 30 milyon dolardan başladı, 2 milyar dolara ulaştı. Bizim de Türkiye'ye yaptığımız yatırımlar 1 milyar dolar civarında. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük yarar sağlamakta. Bu ilişkileri geliştirmek sadece ekonomik anlamda değil, kardeş ülke olarak da bizim görevimiz. Cumhurbaşkanlarımız her buluşmada özellikle bunun altını çiziyor" diye konuştu."KAZAKİSTAN, TÜRK DÜNYASININ YÜKSELEN YILDIZI"Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal ise, Kazakistan'ın, Türkiye açısından çok önemli bir ülke olduğu vurgusu yaptı ve "Kazakistan, Orta Asya'nın tartışmasız hem ekonomik hem siyasi hem de sosyal olarak yükselen yıldızı denilebilecek bir ülke. Özellikle bilge lideri Nursultan Nazarbayev, çok renkli bir toplum yapısında başarılı bir şekilde millet ve milli devlet inşa sürecini fevkalade iyi yönetiyor. Öte yandan dış politikada da dengeleri gayet iyi yöneterek çok başarılı bir dış politika gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün 3 ana başlık altında etkinlikler yaptığını belirten Prof. Dr. Hasan Ünal, "Nisan ayında 'Maltepe Siyaset Sohbetleri' etkinliğimizin ilkini düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerimize değişik konuklar, paneller ve konferanslarla devam edeceğiz" dedi - İstanbul