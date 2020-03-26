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Kazakistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan gelen 98 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

KAZAKİSTAN, Ukrayna ve Bulgaristan'dan gelen 98 Türk vatandaşı Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

26.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:36
Kazakistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan gelen 98 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

KAZAKİSTAN, Ukrayna ve Bulgaristan 'dan gelen 98 Türk vatandaşı Bolu 'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları yurda yerleştirildi. Kazakistan 'dan 22, Ukrayna'dan 34 ve Bulgaristan 42 olmak üzere İstanbul'a gelen 98 Türk vatandaşı, otobüslerle Bolu'ya getirildi. Yurt dışından gelenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Yurda daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, Pakistan'dan 20, İsveç'ten 23 ve Fransa'dan 138 kişi getirilmişti. Yurtta karantina altında tutulan kişi sayısı böylece 328 oldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Bulgaristan, Kazakistan, Ukrayna, Bolu, Güncel

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