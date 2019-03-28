Kazakistan
uyruklu program sunucusu evinde ölü bulundu
ELAZIĞ - Elazığ
'da bir televizyonda yaptığı programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kazakistan uyruklu sunucu ve üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Yeldana Kaharman evinde ölü bulundu. Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesindeki Yeldana Kaharman'ın evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 Televizyonunda program sunuculuğu yapan Yeldana Kaharman evinde ölü bulundu. Ev arkadaşı Kaharman'ı evin mutfak kısmında ölü olarak görerek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaharman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemede Kaharman'ın intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Genç
sunucunun cenazesi otopsi için Fırat
Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaharman'ın ailesinin Kazakistan'da ikamet ettiği kendisinin Elazığ'a okumak için geldiği ve arkadaşlarıyla yaşadığı öğrenildi.
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Kaynak: İHA