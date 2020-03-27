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Kazakistan ve Çin'den gelen 132 kişi Bolu'da karantinaya alındı

Türkiye'ye 2 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 132 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Kazakistan ve Çin'den gelen 132 kişi Bolu'da karantinaya alındı
Türkiye 'ye 2 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 132 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. 130'u Kazakistan ve 2'si Çin'in Hong Kong kentinden gece ve sabah saatlerinde gelen toplam 132 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.

Bolu'da, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği uçuşlarla 10'u Kolombiya, 69'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 20'si Pakistan, 152'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna, 42'si Bulgaristan, 40'ı Moldova ve 2si Çin'den toplam 530 kişi karanti altına alınmış oldu. - BOLU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkiye, Bolu, Güncel

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