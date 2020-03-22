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Kazakistan ve Özbekistan'da Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve önlemleri artıyor.

22.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:58
Kazakistan ve Özbekistan'da Kovid-19 vakaları artıyor
NUR Kazakistan ve Özbekistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve önlemleri artıyor.
Kazakistan'da Kovid-19'un 3 kişide daha tespit edilmesiyle toplam sayı 56'ya ulaştı.
Nur Sultan'da 31, Almatı 'da 22, Karaganda'da 2 ve Almatı eyaletinde 1 vaka gözetim altında tutuluyor.
Nur Sultan ve Almatı'da 18 Mart'ta ilan edilen karantina kapsamında, bugünden itibaren şehirlere giriş ve çıkışlar yasaklandı, demir yolu, kara yolu ve hava yolu ulaşımı durduruldu.
Özbekistan Sağlık Bakanlığı da yeni tip koronavirüse bir kişide daha rastlandığını, böylece ülkedeki vaka sayısının 42'ye çıktığını açıkladı.
Başkent Taşkent'te bugün itibarıyla toplu ulaşım durduruldu. Hastane çalışanları ve doktorların işe gidip gelmeleri için belediye tarafından özel otobüs seferleri başlatıldı.
Kent sakinlerinin özel araç veya taksilerle hareket edebileceği Taşkent'te, taksiler ücretsiz dezenfekte edilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Özbekistan, Kazakistan, Almatı, Güncel

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