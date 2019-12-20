Haberler » Dünya » Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor - Haberler

Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor

Cumhurbaşkanı Tokayev, 2020'den itibaren yabancı işçi alım kotasının yüzde 40 azaltılarak 29 bine indirileceğini kaydetti

20.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:03 Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor
Kasım Cömert Tokayev, gelecek yıl "yabancı iş gücü alım" kotasının yüzde 40 azaltılacağını söyledi.

Tokayev, başkent Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen Milli Toplumsal Güven Konseyi toplantısında konuştu. Ülkenin aşırı dış borcu konusunda spekülasyonlara son verilmesi gerektiğini belirten Tokayev, Milli Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Banka'ya 1 Nisan 2020 tarihine kadar dijital veri sistemi şeklinde dış borcu kayıt sistemini geliştirme talimatı verdi.
Euronews.com'da Görüntüle

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

18:50   Belçika ordusu zırh eklettiği aracına kısa boylu şoför bulmak zorunda - Haberler
18:49   İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
18:46   Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak - Haberler
18:46   Doğu Türkistan için 'sessiz çığlık' - Haberler
18:41   Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
17:56   Eski sevgili kıskançlık krizi geçirdi, düğünü bastı, geline saldırdı! O anlar kamerada - Haberler
16:12   Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Haberler
15:36   Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Haberler
20.12.2019 18:59:11