Kazakistanlı dört ressamın sergisi açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol'un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Gania Chagataeva, Meldekhan Kassymbek, Nurlan Shilibaev, Sadir Kairbay ve Renat Yelubaev'a ait 25 çalışmadan oluşan karma resim sergisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açıldı.

Andrey Orazbayev'a ait 90 eserden oluşan kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol'a ait kişisel resim sergileri ile karma sergi ise İletişim Fakültesi sergi salonunda yer alıyor.

Serginin açılışına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turan Aliyev, Sultan Amanzhol, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sanat ve bilimin, kültürler arasında köprü kurulduğunu ve bu kurulan köprüde ortaya çıkan eserlerin Kıbrıs topraklarından esinlenilen kazanımlar olduğunu söyleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "Bu topraklardan esinlenerek yapılan eserleri gördükçe gurur duyuyorum. Sporda, kültürde sanatta ve bilimde çok yol kat ettik" dedi.

"SANAT KÖPRÜSÜ OLUŞTURUYORUZ"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Üniversitemiz sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullanmaktadır. 40 yıldır bu coğrafyada eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat denildiğinde akla Yakın Doğu Üniversitesi gelir. Medeniyetler kuran, kültürlerin yeşerip kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olan sanatla, tüm Türki Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarıyla, Türkiye'yi Kıbrıs'ta bir 'sanat köprüsü'yle buluşturuyoruz" diye konuştu.

HEDEF 20 BİN ESER OLUŞTURMAK

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında son 10 ayda kampüste 100'ün üzerinde çalıştay yapıldığını ve 149 sergi açıldığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, "Şu anda kampüste 9 sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bugüne kadar yüzlerce sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 15 bine yakın eser yarattı hedefimizi bu rakamı 20 bine çıkarmak. Sanatçılarımıza üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Tam 40 yıldır, Günsel ailesi, tüm yatırımlarını bu coğrafyada yani ülkesine yapmaktadır. Başarı öyküsü arayanlar Yakın Doğu'ya bakmalı. Orada gerçek vatanseverleri göreceklerinden hiç kuşkum yok. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk içerisindeyiz, bu yolculuk Günsel ailesinin her bir bireyinin inancı, gayreti, desteği ve yol göstericiliği ile sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel tarafından Kazakistanlı kişisel resim sergisi sanatçıları; Andrey Orazbayev'e Gümüş Anahtar onur ödülü ve Uluslararası Resim Ustaları Uluğ Beg ödülü, Sanatçı Galymzhan Suyuno'ya, Sanatçı Turar Tulayev'e Gümüş Anahtar Onur Ödülü, sanatçı Sultan Amanzhol'a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev'in anısına gelecek vaat eden Genç Sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen 'DOGDURBEK NURGAZİEV' ödülü verildi.

Ayrıca karma resim sergisine eserleri ile katılan Kazakistanlı sanatçılar Nurlan Shilibayev, Ganiya Chagatayeva, Meldekhan Kassymbek, Sadir Karibay ve Renat Yelubayev'e teşekkür belgeleri takdim edilerek, sergi kurdeleleri kesildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonu ve İletişim Fakültesi sergi salonlarında yer alan sergiler 25 Ekim tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.