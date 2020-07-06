Kazakistanlı genç kıza 2 aydır ulaşılamıyor

Antalya'da Kazakistanlı anne, 21 yaşındaki kızından 2 aydır haber alamadığı gerekçesiyle polise kayıp başvurusunda bulundu.

06.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:57
Antalya'da Kazakistanlı anne, 21 yaşındaki kızından 2 aydır haber alamadığı gerekçesiyle polise kayıp başvurusunda bulundu.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva, polise 2 ay önce Kazakistan'da bulunan babasıyla telefonda tartışan kızı Araylım Orynbayeva'nın olayın akabinde evden ayrıldığını bildirdi.
Kızından haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini belirten Kazakistan uyruklu anne yardım istedi.
Başvurunun ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Kızını bulmak için bastırdığı kayıp ilanlarını kentin kalabalık noktalarına asan Saltanat Orynbayeva, AA muhabirine, Araylım'ın evden kaçacak biri olmadığını söyledi.
Kızının hayat dolu olduğunu dile getiren Orynbayeva, "Nerede olduğunu bilmiyoruz. Başına kötü şeyler gelmesinden korkuyoruz. Kendisi yazarlığa başlamıştı. 4 dili ana dili gibi konuşuyor. Ülkemizde 2 üniversite bitirdi. Burada tercümanlık da yapıyordu. Umarım sağ salim bir şekilde buluruz." ifadelerini kullandı.
Kızını gerekirse kenti sokak sokak gezerek aramayı sürdüreceğini belirten Orynbayeva, şunları kaydetti:
"Babasıyla telefonda tartıştıktan sonra evden çıktı. Bir daha haber alamayınca ben de polisten yardım istedim. İşlek caddelere, alışveriş merkezlerinin önüne bastırdığım kayıp ilanlarını astık. İlanları görerek arayan birkaç kişi oldu. Şu ana kadar bir neticeye ulaşamadık. Sosyal medya hesapları da hiç kullanılmadı."
Öte yandan, genç kızın iki ay önce evden ayrılma anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde Araylım Orynbayeva'nın sakin şekilde günlük kıyafeti ve sırt çantasıyla cadde boyunca yürümesi yer alıyor. Kazakistanlı genç kıza 2 aydır ulaşılamıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Konyaaltı, Antalya, Anne, Güncel, Haber
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