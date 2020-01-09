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Kazakistanlı öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi

Kazakistan Çimkent'den bir grup ortaokul öğrencisi, öğretmenleriyle geldikleri Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

09.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:23Kazakistanlı öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi
Çimkent'den bir grup ortaokul öğrencisi, öğretmenleriyle geldikleri 'nın ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Öğrenci ve öğretmenler, Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamlarında ziyaret etti. Öğrenciler daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü atölyelerini gezdi.
Kazakistanlı öğrenciler, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle de bir araya geldi.
Ziyarette yer alan öğrencilerin, Kazakistan'da üstün zekalı öğrenciler arasından seçildiği, Ankara ve Beypazarı'nda kültür alışverişi etkinliklerine katılacakları dile getirildi.

Kazakistan, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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