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Kazakistanlılar, Kovid-19 nedeniyle Nevruz'u evlerinde kutluyor

NUR Kazakistanlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nevruz'u evlerinde kutluyor.

21.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:44
Kazakistanlılar, Kovid-19 nedeniyle Nevruz'u evlerinde kutluyor
NUR Kazakistanlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nevruz'u evlerinde kutluyor.
Nevruz'un her yıl kültürel ve spor etkinlikleriyle kutlandığı Kazakistan'da, bu yıl Kovid-19 nedeniyle uygulanan olağanüstü hal kapsamında etkinlikler yapılmıyor.
Karantina uygulanan başkent Nur Sultan'da parklar ve caddelerin boş kaldığı gözlendi.
Nur Sultanlı Aynur Koskina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bayram havasını pek hissetmediklerini belirterek, "Sadece bakanlık binalarının önündeki kutlama mesajı Nevruz'u andırıyor. Onun dışında pek bayram havası hissedilmiyor." dedi.
Koskina, bayramı geleneksel yemekler yaparak ailesiyle birlikte evde kutlayacaklarını söyledi.
Guljan Tasmagambetova da, Nevruz şenliklerinin iptal edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını, ancak salgının yayılmaması için karantina kurallarına uymanın son derece önemli olduğunu dile getirdi.
Tasmagambetova, "Nevruz sevdiğimiz bayramlardan biri. Her yıl çocuklarla parklara gider, baharın gelişini kutlardık. Bu yıl karantina nedeniyle eve misafir de davet edemiyoruz. Dışarı çıkmıyoruz, evde sofra hazırlar, kutlarız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kutlama mesajında, Nevruz'un yenilenme, refah, doğa ile insan arasındaki uyumu ve toplumda anlayışı simgelediğini belirterek "Bu parlak bayramın her aileye refah getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Başbakan Askar Mamin de halkın sağlığının korunması amacıyla Nevruz kutlamalarının iptal edildiğine dikkati çekerek, "Bayramı aile ortamında kutluyoruz. Tüm zorlukların üstesinden geleceğimiz ve gelecek yıl Nevruz'u hep birlikte kutlayacağımızdan eminim." ifadesini kullandı.
-Vaka sayısı 53'e ulaştı, bazı oteller hastaneye çevrildi
Kazakistan'da Kovid-19'un 1 kişide daha görülmesiyle toplam vaka sayısı 53'e çıktı.
Nur Sultan'da sağlık kurumlarının yetersiz kalacağı endişesiyle bazı oteller hastaneye çevrildi.
Nur Sultan Valiliği Kamu Sağlığı Departmanı Başkanı Saule Kisikova, şehirde 600'ün üzerinde kişinin hastanelerde karantinaya alındığını belirterek, beş yıldızlı otel Hilton'un yanı sıra Ramada, Turist ve Alau otellerinde toplam 1200 yatağın karantina için hazırlandığını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kazakistan, Karantina, Güncel

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