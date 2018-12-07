Kazaklar, Aa'nın Yılın Fotoğrafları Oylamasına Katıldı

İzmir
'deki Travel Turkey Turizm Fuarı'na katılan Kazaklar, Anadolu Ajansı
'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fuarda yöresel kıyafetleriyle Kazakistan
standında görevli Asset Sergazi ve Ulikbek Polatov, AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları inceledi, haber kategorisinde seçim yaptı.
Oylama sırasında en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ilgili fotoğraflara ilgi gösteren ikiliden Sergazi, Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında Kayhan
Özer'in çektiği "Seçim Zaferi" başlıklı fotoğraftan yana oy kullandı.
Sergazi, Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu belirterek, "Bizler, onu yakından takip ediyoruz. Onun dünyadaki başarılı politikaları, tüm Türk dünyasında takdirle karşılanıyor. Bu yüzden seçim zaferi sonrasında çekilmiş bu fotoğrafı beğenerek, seçimimizi bu yönde kullandık." dedi.
Polatov da aynı fotoğrafa oy verdi.
İzmir,Anadolu Ajansı
07 Aralık 2018 Cuma 16:41