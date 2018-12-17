Kazaklar, Bağımsızlıklarının 27. Yılını Kutladılar

Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. Yılı Bağcılar'da düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. yılı münasebetiyle Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Kültür ve Sanat Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi. Kazakistan'dan gelenler ile İstanbul'da yaşayan Kazakların ilgi gösterdiği etkinliğin yapıldığı salon doldu taştı. Uzun süredir görüşmeyen Kazaklar, birbirlerine sarılıp sohbet ederek hasret giderdi.

Kazakistan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Güneş, "Bağımsızlık ülkelerin en temel taşıdır. Bağımsız olmayan ülkenin milletinden söz edilemez. Milletler ancak bağımsız olduklarında kendi gücüne ulaşırlar. Allah bir daha Kazaklara ve diğer Türk kardeşlerimize özgürlüklerini elinden alacak sebepler vermesin. Sonsuza dek özgürce kendi bayrakları altında yaşamayı nasıp etsin" dedi.

"Kazakistan'ın bize ihtiyacı yok bizim Kazakistan'a ihtiyacımız var"

Kazakistan'ın İstanbul Konsolosu Konsulü Galımjan Yerimbetov ise "Bugün bağımsızlığımızı kazanalı 27 sene oluyor. Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Böyle bir akraba ülkemiz olduğu için mutluyuz. Aramızda ayrım yok. Türkiye bize her zaman yardım ediyor. Ayrım yok. Bağcılar Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kazak Türkleri Vakfı Başkanı Fazıl Toplu, "Cenabı Allah'a bu mutlu ve güzel günleri bize gösterdiği için ne kadar şükretsek azdır. Kazakistan Cumhuriyeti ekonomi, siyaset, bilim ve teknolojide dev adımlar atılıyor. Dünyadaki gelişmekte olan ülkeler arasında yerini almıştır. Allahtan isteğimiz Kazak halkı sonsuza dev hür ve bağımsız kalsın" derken Hoca Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı (HAY Vakfı) Başkanı İlyaz Saka ise şöyle konuştu: "Kazakistan'ımızın bağımsızlık günü kutlu olsun. Her insanda milletini sevmesi vardır. Bu fıtrattandır. Ama bizim farklı bir özelliğimiz var. Biz muhacereti yaşayanların çocuklarıyız. Muhaceret kendimizi bilmektir. Kendimizi bilirken de ata topraklarına bakışı sıcak tutabilmektir. Gelin anne-babalarımız ve atalarımız buraya niçin gelmişler bunu bilelim ve yarınlara öyle seslenelim. Kazakistan'ın bize ihtiyacı yok bizim Kazakistan'a ihtiyacımız var"

"Kazak türkü ve şarkılar davetlileri duygulandırdı"

Protokol konuşmalarının ardından Bağcılar Bilgi Evleri, Kazakistan Çocuk Ekibi ve HAY Vakfı öğrencileri Türkçe ve Kazakça şarkılardan oluşan mini bir konser verdi. Yerel enstrümanlar eşliğinde söylenen Kazak türkü ve şarkılar kimi zaman coşturdu kimi zaman da duygulandırdı. Katılımcılar, Balapandar Dans Grubu, Yesi Derneği Dans Grubu ve Dombra Ekibi folklor ve dans gösterisiyle keyifli dakikalar geçirdi.

Kutlama programında davetlilere yöresel yiyecek ve içecekler de ikram edildi.

Kaynak: Bültenler