30 Kasım 2018 Cuma 15:48



30 Kasım 2018 Cuma 15:48

Kazalar MOBESE kameralarına an be an yansıdı Afyonkarahisar 'da kazaların çoğu kavşaklarda meydana geldiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar kent merkezinde bazı kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca saniye saniye görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü, Kent Yönetimi Kamera Sistemi tarafından son 9 ayda kaydedilen trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Şuhut kavşağından hızla geçen hafif ticari aracın bisiklet sürücüsüne çarpma anı da görüntülerde yer alırken bisiklet sürücüsü yolun ortasına fırlıyor. Araç isi metrelerce durmakta zorlanıyor. Battalgazi ile Osmangazi mahalleleri arasından geçen Çevre Yolu üzerinde kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışık yanmasına rağmen aşırı hızdan dolayı duramayan otomobil takla atıp şarampole devriliyor.Diğer bir görüntüde ise Gümüşkent kavşağında kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yan tarafta yeşil ışıkta geçen bir kamyonete yandan çarpıyor. Fatih kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpışıyor. Aracın daha sonra kaldırıma çarpmasıyla yolun sol tarafına devrildiği görülüyor.Yine Fatih Kavşağında, kırmızı ışıkta geçen bir otomobile hızlı çarpan kamyonet kavşağın soluna dönüyor.Bir başka görüntüde ise Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, ışıkta duran bir otomobile arkadan hızla gelen otomobil çarpıyor. Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Veterinerlik Fakültesi kavşağında da bir otomobilin işaret levhasına çarptığı görülüyor.Adliye kavşağında meydana gelen trafik kazasında ise sol tarafa dönen otomobile, kırmızı ışık yanmasına rağmen karşı yoldan gelen motosiklet çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüyor.İlginç görüntülerin kaydedildiği bir başka kazada, Jandarma kavşağında yolun karşına geçmeye çalışan bir yaşlı, araçlara bir anda yeşil ışık yanmasıyla harekete geçen hafif ticari aracın önünde kalıyor. Yavaş bir şekilde aracın çarpması üzerine sırt üstü düşen yaya, hemen kalkıyor.Afyonkarahisar'da gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazalarının ise, aşırı hızdan meydana gelmesi dikkati çekiyor.