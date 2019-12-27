Haberler » Güncel » Kazalar yüzde 35 azalacak - Haber

Kazalar yüzde 35 azalacak

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolu kavşaklarında yaşanan kazaların yeni aydınlatma sistemlerinin kurulmasının ardından yüzde 35 azalması öngörülüyor.

27.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:11 Kazalar yüzde 35 azalacak
'ın ilçesinde çevreyolu kavşaklarında yaşanan kazaların yeni aydınlatma sistemlerinin kurulmasının ardından yüzde 35 azalması öngörülüyor.

Tekirdağ Valiliğince Karayolları Genel Müdürlüğüne yazılan çevreyolu kavşaklarına ilişkin aydınlatma talebi yazısı olumlu karşılık buldu. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve elektrik dağıtım şirketi tarafından başta sıkça trafik kazalarının yaşandığı Aşağısevindikli Mahallesi kavşağı olmak üzere Müsellim ve Kırkkepenekli Mahallesi kavşaklarına da aydınlatma sistemi kuruluyor.

Yol aydınlatmasının amacının sürücülerin güvende seyahat etmelerini sağlamak olduğunu dile getiren uzmanlar, güvende seyahat için de iyi görme koşullarının oluşturulmasının şart olduğunu ifade ettiler.

"Yol aydınlatması yapılırken sürücünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı" diyen karayolu uzmanları, "Sürücünün görme koşulları iyileştirilmelidir. Yol aydınlatma hesaplarında, yolun ortalama parıltısı (L0), ortalama düzgünlük (U0), boyuna düzgünlük (U1), bağıl eşik artışı (TI) ve çevreleme oranı (SR) önemli parametrelerdir. Yol aydınlatmasında kamaşma da son derece önemlidir. Çünkü aydınlatma armatüründen gelen direkt kamaşma, görsel performansta kayıplar oluşmasına sebep olur. Kamaşma, yol üzerindeki tehlikeli cisimlerin görülebilirliğini azaltacaktır. Yapılan bazı çalışmalarda aydınlatmanın zayıf olduğu yerlerde, iyileştirme yapıldığında kazaların % 30-35 oranında azaldığı görülmüştür" ifadelerini kullandılar. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50   Konya'da kar yağışı - Haber
12:49   Nusaybin'de kayanın altına tuzaklanan EYP imha edildi - Haber
12:48   Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Haber
12:48   Siyanürden güçlü balon balığı eklem ağrılarına iyi gelecek - Haber
12:44   Balkan yarışları nefes kesti - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   Son dakika: İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
27.12.2019 12:50:36