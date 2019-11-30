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Kazalara davetiye çıkaran yola vatandaşlar tepki gösterdi

Ortaca Yerbelen Mahallesinde tarihi Atatürk Köprüsü'ne ulaşımı sağlayan yolun durumu vatandaşların tepkisine neden oldu.

30.11.2019 08:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 08:50Kazalara davetiye çıkaran yola vatandaşlar tepki gösterdi
Yerbelen Mahallesinde tarihi Atatürk Köprüsü'ne ulaşımı sağlayan yolun durumu vatandaşların tepkisine neden oldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) çalışmaları devam eden ve 121 bin 240 dekar tarım arazisinin cazibe ile sulanmasını amaçlayan Dalaman Ovası Sulama Projesi kapsamında Yerbelen ve Çaylı Mahallelerinde ana boruların döşenmesi için açılan kanalların kapatılmaması kazalara davetiye çıkarıyor.

Bölgedeki vatandaşların sıklıkla kullandığı Yerbelen Mahallesindeki yol, Ortaca ve Dalaman Belediyelerince her yıl binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen Bahar Şenliği'nin yapıldığı tarihi Atatürk Köprüsü'ne ulaşımı sağlıyor.

Yolun kazalara davetiye çıkardığını söyleyen mahalle sakini Engin Çakır, "Vatandaşlar tarafından Kullanılan bir yol. Hatta Atatürk Köprüsü'nde yapılan etkinliklerde bu yolu yüzlerce insan kullanıyor. Buraya gelen bir aracın fireni patlasa, direksiyon hakimiyetini kaybetse kazaya sebebiyet verir. Lütfen bu yol ile ilgilenilsin, cenaze kalktıktan sonra yapılmasın. İnsanların canı yanmasın. Buraya bir tedbir alınması lazım. En azından set çekilmesi ve uyarı levhası koyulması gerekiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmasın." diye konuştu.

"İnsan hayatının değeri yok mu"

Yolda uyarısı levhası yada önlem için şerit dahi olmamasının üzücü olduğunu belirten İrfan Avcı ise; "Burada yapılan çalışmaların ardından açılan yerin kapanması gerekiyordu. Ben 10 yıl Akköprü barajında çalıştım. Yapılan işlerde koruma olurdu, şerit çekilirdi, yanına set çekilirdi. Kazalara davetiye çıkmaması için önlem alınırdı. Maalesef burada böyle bir uyarı da yok, açılan yerleri kapatmak için çalışmada yok. Burada insan sağlığının, hayatının değeri yok mu. Bu yol Atatürk Köprüsü'ne kadar böyle bozuk. Burada insanlar piknik dahi yapıyor. Tarihi köprüye ulaşımı sağlayan, vatandaşların kullandığı bir yol. Bu yolun kapanması gerekmiyor mu. Bırakın kapanmayı şerit yada uyarı levhası bile yok. Yetkililerden gereğinin yapılmasını talep ediyoruz." dedi. - MUĞLA

Devlet Su İşleri, Atatürk köprüsü, Ortaca, Güncel

Kaynak: İHA

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