Kaynak: AA

Batman'ın Sason İlçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan, bir gazetede kendisini terör örgütü PKK ile ilişkilendiren habere tepki göstererek, gazete hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtığını bildirdi.Arslan, önceki gün ulusal bir gazetede yayımlanan ve kendisini terör örgütü PKK ile ilişkilendiren habere ilişkin gazete hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.Refah Partisi'nde başladığı siyaset yolculuğunu AK Parti bünyesinde devam ettirdiğini anlatan Arslan, 2009 yılındaki seçimde AK Parti'den belediye başkanı seçildiğini hatırlattı.Önceki yıllarda da AK Parti'den iki kez belediye başkan adayı olduğunu vurgulayan Arslan, "Hiçbir zaman çizgimizden sapmadık. Çok şükür AK Parti 3 dönemdir bu şerefli görevi bana tevdi ediyor." dedi.Arslan, 30 yıl önce yaşanmış bir olayın seçimin kaybedileceği endişesiyle çarpıtıldığına işaret ederek, ailesinin geçmişten bu yana devletin yanında yer aldığını bildirdi.Ailesinin ve akrabalarının ilçede güvenlik koruculuğunu ilk kabul edenlerden olduğunu aktaran Arslan, bundan dolayı da terör örgütü PKK'nın hedefi haline geldiklerini vurguladı.Arslan, 1993 yılında köylerinde yaşanan terör saldırısında 4 yakınını şehit verdiğine değinerek, "Maalesef bazı karanlık güçler, PKK terör örgütü yandaşları devreye girip iki kardeşimi kandırarak, dağa kaçırdı. O kadar çabamıza rağmen onları kurtaramadık ve dağda öldürüldüler. Yani örgütün elinden kurtaramadık." diye konuştu.AK Parti çatısı altında hem terör örgütüyle mücadeleye hem de ilçe halkına hizmete devam edeceklerini bildiren Arslan, "Hiçbir şey bizi yıldıramaz, korkutamaz. Biz buradayız ve Allah'ın izniyle seçimi de çok farklı bir şekilde kazanacağız. Bu karalama haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundum, ayrıca manevi tazminat davası açtım. Kazanacağım tazminatı şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağım." ifadesini kullandı.