Kazanan Dostluk, Şampiyon Bornova

Yeşil-beyazlılar, bir çok kulubün ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapandığı dönemde, özellikle alt yaş gruplarında Büyükşehir Belediyespor ile İzmir'in lokomotifi olmaya devam ediyor. Yeşil-Beyazlı ekip, son olarak Yıldızlar kategorisinde İzmir şampiyonu oldu.

Hentbol Genç Kızlarkategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ardından ikinci olan Bornova Belediyespor, Yıldızlar kategorisinde yine Büyükşehir Belediyesi ile çekişti. Aynı zamanda Genç Milli Takım antrenörü de olan Arzu Gerçek'in çalıştırdığı Yeşil-Beyazlılar final niteliğindeki maçta, Buca Serdar Yereli Spor Salonu'ndaMavi Beyazlı ekiple karşılaştı. Centilmence geçen mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılaşma 22-22 sona erdi. İlk maçta rakibini iki farkla yenen Bornova Belediyespor, şampiyon oldu.

Bornova Belediyespor'un kızlar kategorisinde faaliyet gösteren Hentbol Şubesi, ulusal düzeyde de önemli başarılar elde etmiş, 2015 yılında Yıldızlar TürkiyeŞampiyonu, 2016 ve 2017 yıllarında ise Küçükler Türkiye üçüncüsü olmuştu.