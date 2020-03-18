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Kazanan kim olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve Cuma akşamları izleyicilerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi "Payitaht Abdülhamid" yüz on üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

18.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:33
Kazanan kim olacak?

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen sevilen dizi "Payitaht Abdülhamid"in yeni bölümünde neler olacak:

Abdülhamid demiryolu meselesinde amacına ulaşınca Heckler, Abdülhamid'in önüne başka bir mesele getirir. Abdülhamid'in elinde Heckler'ı durduracak bir anlaşma vardır. Ancak anlaşma metni ortadan kaybolur. Abdülhamid anlaşmanın diğer nüshasını bulmak için uğraşırken Heckler da onu engellemeye çalışır. Aralarında kıyasıya bir istihbarat ve hafiye savaşı yaşanır.

Halil Halid'in yeni görevi İngiliz sefaretinde çalışan Robert'i almaktır. Heckler da aynı zamanda sefarette hainlik eden kişiyi aramaktadır. Halil Halid, vazifesini yapabilecek mi? Abdülhamid anlaşma nüshasını bulup Heckler'ın tuzağından kurtulabilecek mi? Heckler bu sefer Abdülhamid'i yenebilecek mi?

Bidar, Zekiye'yi Kemalettin konusunda Naime'nin kafasını karıştırmaması için uyarır. Abdülhamid'in kalbini yeniden kazanmaya karar veren Bidar, kocasına özel ve anlamlı bir hediye gönderir.

Meziyet'e kısmet çıkmıştır ve genç kız Abdülkadir'den ümidi olmadığı için kabul eder. Blavatsky, Abdülhamid'in tuzağına düşer. Heckler ile Abdülhamid'e karşı işbirliği yapar. İkilinin Abdülhamid'e karşı planı nedir?

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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