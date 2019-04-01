Kazanan Milli İradedir"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Dün gecenin bir tek kazananı var, o da milli iradedir. Yine dün gecenin kazananlarından biri de Türk demokrasisidir. Bu çerçevede hem dünyanın hem de milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir." dedi.Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, uzun ve yorucu bir gece yaşadıklarını söyledi.Uzun gecenin ardından bu sabah Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya gibi illerde Millet İttifakı'nın seçimleri kazandığını belirten Öztrak, "Martın sonu bu illerimizde bahar oldu. Bunun yanında Bolu, Artvin, Bilecik gibi illerimiz de bahara uyandı. Gerçekten Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş bir seçim gecesi yaşadık." dedi.Tüm CHP örgütünün, sandık görevlilerinin ve gönüllülerin disiplin içerisinde fedakarca görev yaptıklarının altını çizen Öztrak, birlikte basın toplantısı düzenlediği Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel'e ve Muharrem Erkek'e teşekkür etti.Öztrak, "Dün gecenin bir tek kazananı var o da milli iradedir. Yine dün gecenin kazananlarından biri de Türk demokrasisidir. Bu çerçevede hem dünyanın hem de milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir." değerlendirmesini yaptı."YSK Başkanı gecikmeli de olsa yapmış olduğu açıklamayla bizlerin tüm gece boyunca yapmış olduğu bilgilendirmelerin doğruluğunu teyit etmiştir." ifadesini kullanan Öztrak, şöyle konuştu:"Gerçekten de dün akşam itibarıyla İstanbul için açıklamış olduğumuz 27 bin civarındaki fark bugün YSK verileriyle de teyit edilmiştir. YSK verilerine göre İstanbul'da 31 bin 186 sandığın 31 bin 148'i açılmıştır. Kayıtlara geçmeyen 38 sandık vardır. Son duruma göre Millet İttifakı'nın adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 4 milyon 165 bin 739 oy almıştır. Buna karşı Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım'ın aldığı oy 4 milyon 138 bin 568'dir. Sayın İmamoğlu, Sayın Binali Yıldırım'dan 27 bin 171 oy daha fazla almıştır, bu fark sabaha karşı kendi sistemimizde çıkararak açıkladığımız farkla bir kere daha aynıdır. Seçmenlerin katılım oranı dikkate alınarak açıklanmayan son 38 sandık da dikkate alındığında, ortalama 300 oydan hesaplarsak sistemi girmeyen oy sayısı 11 bin 400 eder. Bu oyların tamamı Sayın Binali Yıldırım'a gitse bile aradaki farkın kapanmasının mümkün olmadığı görülmektedir."Sandıklara itirazlar olabileceğine değinen Öztrak, tüm parti görevlilerinin her bir oyun namusunu korumak için görevde olacağını bildirdi.CHP örgütünün itirazlarla ilgili süreç sona erene kadar görevlerinin başında kalmaya devam edeceğini dile getiren Öztrak, "Sandıkta aldığımızı, masa başında vermeyiz. Herkesin hakkına hukukuna biz saygılıyız ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu da çiğnetmeyiz. Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir, herkesin sandıktan çıkan sonuca saygı göstermesi ve kabullenmesi gerekmektedir." diye konuştu."İstanbul, yeni bir kutuplaşma ögesi olmamalı"İstanbul'daki sonuçlar üzerinden yeni bir belirsizlik, kutuplaşma yaratmaya kimsenin hakkı olmadığını belirten Öztrak, Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi gerektiğini söyledi.Vatandaşların beklentisinin de bu olduğunu dile getiren Öztrak, şu açıklamaları yaptı:"Vatandaşın mutfağındaki yangın ve işsizlik başta olmak üzere artık herkes önündeki sorunlara odaklanmalıdır. Sabah piyasalar nispeten sakin açıldı ama yeniden bu İstanbul ile ilgili tartışmaların uzamalarıyla birlikte tansiyon yükselmeye başladı. İstanbul, ekonomi için, Türk siyasi hayatı için yeni bir belirsizlik, kutuplaşma ögesi olmamalı. İş dünyamızın, vatandaşlarımızın yeni bir belirsizliği kaldıracak hali kalmamıştır. Biz önümüzdeki günlerde de ekonomik krizin çözümü konusunda CHP olarak yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz. Milletimizin bize tevcih ettiği iller Türkiye ekonomisi açısından en önemli kentleridir. Bu artık kaybedecek bir dakikamızın dahi olmadığını ortaya koymaktadır. Biz bu bilinçle çalışacağız, herkesten de aynı sorumluluğu bekliyoruz.""YSK ile aynı sonuçları yakaladık"CHP olarak "Ankara Büyükşehir Belediyesinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları" yönünde iyi niyetli açıklamalar yaptıklarını dile getiren Öztrak, buna karşın iş makinaları ve hizmet araçlarının büyükşehir belediyesi tarafından AK Parti'nin kazandığı ilçe belediyelerine hibe edildiği yönünde bilgiler aldıklarını bildirdi.Böyle bir adım atılmasını son derece tehlikeli bulduklarını aktaran Öztrak, büyükşehir belediyesini iş yapamaz hale getirmenin kimseye yaramayacağını kaydetti.Öztrak, bir soru üzerine tek muhataplarının YSK olduğunu belirtirken, CHP olarak ıslak imzalı tutanakları girme sürecinde özellikle İstanbul'da YSK'den daha hızlı davrandıklarını söyledi.YSK ile aynı sonuçları yakaladıklarını dile getiren Öztrak, bunun önemli bir başarı ve gelişme olduğunu belirtti.Bazı illerde geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik başvurular yapıldığının hatırlatılması üzerine Öztrak, Ankara'da geçersiz oyların tamamı dahi diğer tarafa yazılsa sonucun değişmeyeceğini savundu.Öztrak, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bu tür başvuruların yapıldığı yerlerde süreci yakından takip edeceklerini de bildirdi."Sayın Genel Başkanın İstanbul programı olacak mı?" sorusu üzerine ise Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah 05.00'e kadar sonuçları parti genel merkezinden takip ettiğini hatırlattı.Kılıçdaroğlu'nun ihtiyaç duyduğu anda İstanbul'a gidebileceğini belirten Faik Öztrak, "Böyle bir karar alındığında sizleri haberdar ederiz ama şu anda Genel Başkanımız bu sürecin kumandasına tamamen hakimdir." diye konuştu.