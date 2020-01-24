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'Kazancı Bedih ve Gazelhanlar' Anma Gecesi TRT 2'de

Sıra gecesi geleneğinin önemli ustalarından Kazancı Bedih, ölüm yılında başta Şanlıurfa olmak üzere tüm yurtta her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.

24.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:51'Kazancı Bedih ve Gazelhanlar' Anma Gecesi TRT 2'de

Bu senede vefatının 16. yılında, Divan şiirine sayısız eser kazandıran Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazellerini etkileyici sesiyle okuyan ünlü gazelhanın anısı yaşatılıyor.

Kazancı Bedih ve Gazelhanlar Anma Gecesi 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de canlı olarak TRT 2'de ekrana gelecek. Kazancı Bedih, ölüm yıl dönümünde canlı yayında türkülerle anılacak. müzik kültürünün de anlatılacağı programda Urfa THM Korosu, TRT THM Korosu ve ŞanlıurfaBelediyesi THM Korosu Kazancı Bedih ile özdeşleşmiş eserleri seslendirecek.

Kazancı Bedih ve Gazelhanlar Anma Gecesi 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de canlı yayınla TRT 2 ekranında.


Kazancı Bedih, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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