'Kazancı Bedih ve Gazelhanlar' Anma Gecesi TRT 2'de

Bu senede vefatının 16. yılında, Divan şiirine sayısız eser kazandıran Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazellerini etkileyici sesiyle okuyan ünlü gazelhanın anısı yaşatılıyor.

Kazancı Bedih ve Gazelhanlar Anma Gecesi 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de canlı olarak TRT 2'de ekrana gelecek. Kazancı Bedih, ölüm yıl dönümünde canlı yayında türkülerle anılacak. Şanlıurfa müzik kültürünün de anlatılacağı programda Urfa THM Korosu, TRT THM Korosu ve ŞanlıurfaBelediyesi THM Korosu Kazancı Bedih ile özdeşleşmiş eserleri seslendirecek.

Kazancı Bedih ve Gazelhanlar Anma Gecesi 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de canlı yayınla TRT 2 ekranında.