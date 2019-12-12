Haberler » Güncel » Kazancı'da kültür merkezi projesi hayata geçiyor - Haber

Kazancı'da kültür merkezi projesi hayata geçiyor

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde kültür merkezi projesi hayata geçiyor.

12.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:32Kazancı'da kültür merkezi projesi hayata geçiyor
'ın ilçesine bağlı beldesinde kültür merkezi projesi hayata geçiyor.

Beldenin en büyük hayallerinden olan Kazancı Belediyesi Kültür Merkezi Projesi hayata geçiyor. Kültür Merkezi; konferans salonu, etkinlik ve düğün salonu, etüt merkezi ile kent meydanı şeklinde tasarlanan proje 365 gün yaşayan bir yapı olarak hizmet verecek. İnşaat çalışmalarına başlanan ve inşaat ruhsatını alan projenin 2020 yılında yapılacak olan festivalde açılması planlanıyor.

Beldelerine Kültür Merkezi'nin Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yapılacağını belirten Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, "Halkımıza böylesine müjdeli bir vermemizi sağlayan, bölgemize daha önce de birçok yatırımda bulunan, binlerce kişiye sağladığı istihdam ile ülkemiz ekonomisine değer katan, sosyal sorumluluk anlayışından asla taviz vermeyen kıymetli büyüğümüz Merhum Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu'nu saygıyla anıyor, belediyemizin bu önemli eksiğini gidermek için desteğini esirgemeyen Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen'e halkım adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - KARAMAN

Ermenek, Karaman, Kazancı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:22 TTSO'da iş adamlarına yurt dışı pazar destek programı anlatıldı - Haber
12:20 Başkan Turan, minik sporcuların isteğine kulak verdi - Haber
12:20 Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı - Haber
12:20 120 bin dolarlık muza "lahanalı" gönderme - Haber
12:16 Yüksekovalı kadınlardan yılsonu sergisi - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 12:25:48