Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kazancı Yokuşunda yeraltı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama panik oluşturdu

Taksim'deki Kazancı Yokuşunda yer altı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama paniğe sebep oldu.

22.08.2019 02:04 Kazancı Yokuşunda yeraltı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama panik oluşturdu
Taksim'deki Kazancı Yokuşunda yer altı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama paniğe sebep oldu. Büyük bir olayın yaşanmadığı bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yangın saat 00.10 sıralarında Taksim'de bulunan Kazancı Yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir yerden bilinmeyen sebeple yer altı kabloları yanmaya başladı. Yanmaya başlayan kablolar bir an büyük bir ses ile patladı.

Patlama sesini duyan görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Daha sonra ise bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Kabloların yanmasının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Kazancı, İtfaiye, Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:25   Bartın'da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi böyle sinir krizi geçirdi
02:20   Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
02:16   Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
02:16   Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
02:08   Fındık başağı toplamaya diyerek evden çıkan 79 yaşındaki yaşlı kadın kayboldu
02:06   Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol atlına alındı
02:05   FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti