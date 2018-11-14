Kazancıoğlu: Milli Ara Bize Fayda Sağlayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, takımda sakatlığı bulunan oyuncuların fazla olduğunu, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendileri için faydalı olacağın söyledi.Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakat oyuncuların fazlalığının takımı etkilediğini belirtti.Kadro kurmakta zorlandıklarını dile getiren Kazancıoğlu, şunları aktardı: "Takımda 6-7 oyuncumuzun sakatlığı devam ediyor. Tam kadro sahaya çıkamıyoruz, bu sezon sakatlık anlamında çok büyük şansızlıklar yaşadık. Sakalığı süren oyuncularımızın dönmeye başlamasıyla iyi bir hava yakalayacağımıza inanıyoruz. Sakatlıklarla boğuştuğumuz bugünlerde milli maç arası bize fayda sağlayacak."Mehmet Kazancıoğlu, geçen hafta 4-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçıyla lige verilen araya moralli girdiklerini kaydederek, "Takım bugün çalışmalara başlayacak. Önümüzde Denizlispor maçı var, inşallah galibiyet serisi yakalarız." diye konuştu.