29 Kasım 2018, 19:35
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Kazandibi Tatlısına Benziyor, Yiyen Bir Daha Yiyor!

Kazandibi Tatlısına Benziyor, Yiyen Bir Daha Yiyor!

Süt helvası tarifi son zamanlarda internet ortamında en çok aranan tatlı tarifleri arasında yer almaya başladı. Tat olarak kazandibi tatlısına benzeyen süt helvası tarifine bayılacaksınız. İşte tadı damağınızda yer edecek olan süt helvası tarifi…



Süt helvası tarifi kazandibi tatlısını andıran oldukça lezzetli ve hafif bir tatlı tarifidir. Bursa ilimizin meşhur lezzetlerinden biri olan süt helvası tarifini denediğinizde tadına doyamayacaksınız. Hafif olmasının yanı sıra oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı olan süt helvası tarifini denemeyenlere mutlaka tavsiye ediyoruz. İşte tadına doyamayacağınız, yedikçe yemek isteyeceğiniz süt helvası tarifi.

Süt helvası tarifi

Malzemeler

150 gr. tereyağı (yarısı zeytinyağı olabilir)

1 su bardağı un (Bardak çok az tepeli olacak)

1.5 su bardağı şeker

5 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

1 tutam tuz 

Süt helvası nasıl yapılır?

Şekeri bir tencereye koyup üzerine sadece 1 bardak sütü ekleyip ocağa alın. Şeker eriyene kadar ocakta tutun. (Sütün hepsinin ısınmasını istemiyoruz. Sadece şekerin erimesi için bunu yapıyoruz)

Ocaktan alıp kalan 4 bardak sütü ve yumurta sarısını da ekleyip çırpın. Yumurtanın iyice karışması gerekiyor. Tereyağını tavaya alın. Eriyince unu ve bir fiske tuzu ekleyip rengi sararıncaya kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Sütü ekleyin.

Eklerken hızla karıştırmaya devam edin. Hemen toparlanıp muhallebi kıvamına gelecektir.

2-3 dakika daha karıştırarak pişirin ve uygun bir fırın kabına dökün.

200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar tutun.

İster sıcak, ister soğuk olarak ikram edin.

Süt helvasının püf noktası

•    Süt Helvası yaparken unun kokusu çıkana kadar kavrulduğuna dikkat etmek gerekir. Gereğinden fazla kavrulur ise un kokusu baskın olacaktır. Bursa