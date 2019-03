Kazandıkları Kupayı Başkan Demirtaş'a Hediye Ettiler

Kaynak: İHA

2018-2019 Zonguldak Amatör Yıldız Kızlar voleybol liginde mücadele eden Yıldız Kızlar ilk defa katıldığı voleybol müsabakalarında kazandığı 3.'lük kupasını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a hediye etti.Gülüç Belediyesporlu Kız Voleybol Takımı bu sene ilk defa katıldığı voleybol müsabakalarında İl 3'lüğü almaya hak kazandılar. 2018-2019 Zonguldak Amatör Yıldız Kızlar voleybol liginde mücadele eden Yıldız Kızlar Voleybol Takımı 3.'lük kupasını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a hediye etti. Yıldız Kızlar kendilerine her zaman spor anlamında destek olduğu için Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Sporun her branşında destek olmaya devam edeceğini belirten Demirtaş konuşmalarında şu sözlere yer verdi: "Kızlarımızı bizleri düşünüp kupalarını bizlere hediye ettiği için teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim bu zamandan itibaren her zaman, her spor branşında destek oldum olmaya da deva edeceğiz. Tabi ki antrenörlerimizi de tebrik ediyorum. Bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ederim kızlarım. Allah yolunuzu açık etsin, her zaman yanınızdayım." - ZONGULDAK