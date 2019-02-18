Kazandıkları Maçı Kaybettiklerini Sanan Şifo Mehmet'in Efsane Basın Toplantısı

EZBERLENMİŞ AÇIKLAMA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Teknik Direktörü Mehmet Özdilek
'in, 4-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor
maçı sonrası katıldığı basın toplantısında söylediği sözlerle salonda bulunanları güldürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı hata sonrası gülüşmelerin yaşanmasına neden oldu. Konuşmasına "Önemli bir maç kaybettik ama lig bitmedi" şeklinde başlayan Mehmet Özdilek, muhabirin "Kazandınız" uyarısı sonrası "Öyle mi? Pardon, özür dilerim. Kazandık yola devam" sözleri ile konuşmasını toparladı.
Ligde 8 hafta sonra 3 puana 4 golle merhaba diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, daha sonraki konuşmasında, oyuncuların üzerinde ciddi baskı olmasına rağmen kazanmayı bildiklerini belirterek, "Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik" dedi.
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Kaynak: TheGeyik