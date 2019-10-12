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'Kazandıran Wi-Fi' 17 Burda'da

Çanakkale ve bölge halkını ilklerle buluşturan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), ziyaretçilerini birbirinden keyifli kampanyalar ile karşılamaya devam ediyor.

12.10.2019 11:43'Kazandıran Wi-Fi' 17 Burda'da
Çanakkale ve bölge halkını ilklerle buluşturan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), ziyaretçilerini birbirinden keyifli kampanyalar ile karşılamaya devam ediyor.

Esas 17 Burda AVM, 4-13 Ekim tarihleri arasında AVM'nin Wi-Fi ağına bağlanan ve danışma bankosuna kaydını yapan ziyaretçilerine yeme&içme mağazalarında kullanabilecekleri 5 lira değerindeki yemek kuponunu anında hediye ediyor.

Esas 17 Burda AVM, ziyaretçilerini ücretsiz internetin keyfini çıkartırken aynı zamanda yemek kuponu kazanmaya davet ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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