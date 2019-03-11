11 Mart 2019, 09:51
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Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan

İran'da geçen yıl Mart ayında meydana gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının bugün birinci yılı doldu. Murat Gezer'in nişanlısı için yaptığı paylaşım ise yürek burktu

İran'da geçen yıl Mart ayında meydana gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının bugün birinci yılı doldu.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'in gazetelere verdiği ilan duygulandırdı.

"BUGÜN SEN GİDELİ BİRİNCİ SENEMİZ"

İlanda Gezer, "Mina'm... Minik Kalpli Meleğim...Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım...Murty'n" yazdı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Jet kazasının birinci yılı dolmasına rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.

İran, Magazin, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
EFE: 1 yil oldumu la gecim derdinden bisey anlayamiyoruzki dunyada ne is anlamadimmmmm
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ALLAH RAHMET EYLESİN: Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah.
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AYŞE: içim acıdı. Her ne kadar unutamayacak olsa da, umarım gönlüne su serpen acısını dindiren biriyle karşılaşır
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SAFAK: ayrılık zor
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ALMANYA: Herşeye Garanti var.Birtek ölüme yok.Hazırlıklı olalım.
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