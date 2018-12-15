Kazanın Ardından Tramvay Seferleri Normale Döndü

Kabataş- Bağcılar
tramvay hattında meydana gelen kazanın ardından ekiplerin çalışmasıyla vagonlar çekilerek, arızanın giderilmesiyle birlikte seferler normale döndü.
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Çevizlibağ-Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle kaza yaşandı. Cevizlibağ
cep parktan çıkış yapan yolcusuz tramvayın enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kayıp raydan çıkarak ters yönden gelen ve içinde yolcu bulunan trenin vagonuna sürttü. Kaza anında 5 kilometre hıza sahip olan her iki araçta da küçük çapta maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı. Kazanın ardından yapılan çalışmalar neticesinde vagonlar tek tek çekildi. Vagonların kaldırılmasıyla birlikte teknik ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından tramvay seferleri normale döndü. - İSTANBUL
Kabataş,Bağcılar
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:13