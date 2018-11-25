'Kazanmak Zorundaydık'

Sırp futbolcu attığı klas golün yanı sıra Güven Yalçın'a yaptığı şık asistle maça damgasını vurdu.
12. dakikada kullandığı müthiş frikikte üst direğe takılan Ljajic 23'te gol perdesini açtı. Beşiktaş forması altında 7. lig maçında ilk golünü kaydeden yetenekli oyuncu enerjisiyle hücumları yönlendirirken, Güven'e verdiği gol pasıyla da alkış topladı.
Adem Ljajic üst üste 3. resmi maçta gol atmayı da başardı. Sırbistan
Milli Takımı formasıyla UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ
(2-1) ve Litvanya
(4-1) ağlarını birer kez havalandıran Ljajic son 8 günde 3 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu attığı güzel gol ve galibiyet için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Torino,Beşiktaş,Adem Ljajic
Çok değerli bir galibiyet aldıklarına vurgu yapan Ljajic, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir performans gösterdik ve dört golle kazandık. Tüm takım iyiydi. Kendi performansım için de ayrıca mutluyum. Şu anda hedefimiz Sarpsborg maçını kazanmak. Öncelikli hedefimiz bu. Bu mücadeleyi kazandıktan sonra Galatasaray
derbisine odaklanabiliriz" dedi.
25 Kasım 2018 Pazar 09:07