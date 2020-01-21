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Kazara ateş alan tüfekle arkadaşını öldürdü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Ali G.'nin (15) oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Süleyman Buluş (13) hayatını kaybetti.

21.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:54Kazara ateş alan tüfekle arkadaşını öldürdü

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, Ali G.'nin (15) oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Süleyman Buluş (13) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Başdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre  merada hayvan otlatan Ali Gültekin'in, oynadığı av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yanında olan arkadaşı Süleyman Buluş'a, isabet etti. Ağır yaralanan Buluş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Buluş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Jandarma olayın ardından mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken, Ali G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

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