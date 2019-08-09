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Kazara kardeşini kepçeyle ezdi

Aydın'ın Didim ilçesinde küçük yaştaki bir kişi kullandığı kepçe ile kazara 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu.

09.08.2019 01:30 Kazara kardeşini kepçeyle ezdi
Aydın'ın Didim ilçesinde küçük yaştaki bir kişi kullandığı kepçe ile kazara 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, O.E. (16) Küçük Sanayi Sitesi'ndeki babası Ünal E'ye ait hurdacı dükkanında kullandığı kepçe ile kazara 6 yaşındaki kardeşi Ünal Efe E'yi ezdi. Esnafın yardımıyla küçük çocuk kepçenin altından çıkarıldı.
Durumun bildirilmesi üzere olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünal Efe E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Anne ve baba olay yerinde fenalaştı. Ünal Efe E'nin 5 çocuklu ailenin en küçüğü olduğu öğrenildi.

Didim, Aydın, EFE,

Kaynak: AA

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