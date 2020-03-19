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Kazaya karışan otomobili inceleyen jandarma uyuşturucu buldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kazaya karışan araçtaki şahıslardan şüphelenerek arama yapan İncekum jandarma ekipleri, araçta kristal uyuşturucu ve 25 gram kubar esrar buldu.

19.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:59
Kazaya karışan otomobili inceleyen jandarma uyuşturucu buldu
Antalya 'nın Alanya ilçesinde kazaya karışan araçtaki şahıslardan şüphelenerek arama yapan İncekum jandarma ekipleri, araçta kristal uyuşturucu ve 25 gram kubar esrar buldu.

Kaza, Avsallar Mahallesi D-400 karayolu orman kampı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 HD 730 plakalı Eren K. yönetimindeki araç, hareket halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Oradan geçen jandarma ekipleri de olay yerine gelerek, gerekli incelemeler yaptı. Yapılan işlemlerin ardından hasarı olmayan kamyonu olay yerinden gönderen ekipler, Eren K. ve yanındaki arkadaşı Savaş A.'nın hareketlerinden şüphelenerek, araçta arama yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada iki tane kasap bıçağı, kristal uyuşturucu ve 25 gram kubar esrar bulundu.

2 şüpheli, haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

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