Haberler » Güncel » Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı - Haber

Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan polis memuruna, yoldan geçen başka bir araç çarptı.

27.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:20Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı
Tekirdağ'ın ilçesinde trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan polis memuruna, yoldan geçen başka bir araç çarptı.
Olay, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Recep Büyük'e, Mehmet M. yönetimindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru yaralanırken, ilk yardımına meslektaşları koştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi tamamlanan Büyük, tedavi edilmek üzere Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mehmet M. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
(İHA)

Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:50 Almanya Futbol Federasyonundan ırkçılığa taviz yok
22:50 Bilecik Tiyatro Günleri sona erdi
22:50 İsrailli büyükelçiden Myanmar'a destek paylaşımı
22:50 Lübnanlı annelerden beyaz güller ile birlik çağrısı
22:48 Charlie'nin Melekleri, gala gösteriminde
22:25 İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
22:20 Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak
21:56 Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik
21:26 "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
20:29 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:51:16