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Kazayı anlatmak yerine siyaset yapan pilot Altan'ın teröristlere 'gerilla' dediği ortaya çıktı

Pegasus'a ait uçağı pistten çıktığı kazayla ilgili CNN Türk televizyonunda canlı yayında kazayla ilgili konuşmak yerine siyaset yapan eğitmen pilot Bahadır Altan'ın geçmişte de teröristlere 'gerilla' dediği ortaya çıktı.

08.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:41
Pegasus'a ait uçağı pistten çıktığı kazayla ilgili CNN Türk televizyonunda canlı yayında kazayla ilgili konuşmak yerine siyaset yapan eğitmen pilot Bahadır Altan'ın geçmişte de teröristlere 'gerilla' dediği ortaya çıktı.
CNN Türk yayınında kazayla ilgili değerlendirme yapmak yerine Kanal İstanbul ve 3. havalimanını eleştirmeye çalışan eski savaş pilotu da olan Altan, yayından alınmıştı.
Bahadır Altan'ın, daha önce de K24 televizyonunda, PKK'lı teröristler için 'gerilla', yapılan hava operasyonları için de, 'Dağı taşı bombalamak' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Kandil operasyonunu değerlendiren Altan'ın, "Gerillaya karşı savaş uçağı kullanılması Hava Kuvvetleri'nin genel konseptine çok aykırı bir şey. Siz dağı taşı bombalayabilirsiniz ama karşılığında elde ettiğiniz şey o kadar sınırlıdır ki" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
(İHA)
Kazayı anlatmak yerine siyaset yapan pilot Altan'ın teröristlere 'gerilla' dediği ortaya çıktı

Siyaset, Pilot, Güncel

Kaynak: İHA


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