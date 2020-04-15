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Kazayı atlattı, ancak ceza yemekten kurtulamadı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan alkollü sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, bin 228 lira para ve 6 ay ehliyetine el konulma cezası aldı.

15.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:23
Kazayı atlattı, ancak ceza yemekten kurtulamadı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan alkollü sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, bin 228 lira para ve 6 ay ehliyetine el konulma cezası aldı.

Kaza, Şuhut-Afyonkarahisar Efe Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Abdullah B. yönetimindeki 06 DK 442 plakalı hafif ticari araç, Efe köyü yol ayrımındaki keskin virajı döndüğü esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Abdullah B.'ye bin 228 lira para cezası verilirken ehliyetine de 6 ay ehliyetine konulduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Şuhut, Afyon, EFE, 3. Sayfa
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