Kazayı Burnu Bile Kanamadan Atlattı, Şokunu Atmak İçin Araç İçinde Yattı

Kazayı burnu bile kanamadan atlattı, şokunu atmak için araç içinde yattı Aksaray
- Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek müstakil evin balkonuna çarptı. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü kazanın şokuyla araç içine yatarak kendine gelmeye çalıştı.
Kaza, Hasas Mahallesi Nevşehir
Yolu Ihlara
Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyreden Mehmet Dinç
idaresindeki 68 BF 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Hızını alamayan otomobil bir süre şarampolde gittikten sonra yol kenarında bulunan müstakil evin balkonuna çarparak durabildi. Hava yastıkları açılan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Her ihtimale karşı olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Polis
ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.
Nevşehir,Aksaray
25 Kasım 2018 Pazar 02:19