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Kazayı engellemek isterken kaza yaptı

Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kazayı engellemek isteyen bir sürücü kaza yaptı.

02.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:37Kazayı engellemek isterken kaza yaptı
'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kazayı engellemek isteyen bir sürücü kaza yaptı. Yaralanan sürçü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 18: 00 sıralarında Efeler ilçe merkezi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 9947 plakalı otomobilin sürücüsü bulvarda seyir halinde iken aniden yola çıkan başka bir araca çarpmamak için frene basıp manevra yaptı. Bu sırada yoldan çıkan araç orta refüje çarptı. Kazada ismi henüz belirlenemeyen 09 K 9947 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altın alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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