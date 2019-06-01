01.06.2019 22:46
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Kazayı gören gözlerine inanamadı

Kazayı gören gözlerine inanamadıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.

Kazayı gören gözlerine inanamadı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.
Kaza akşam saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Siverek istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 TJ 790 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampol kenarında bulunan taş yığınlarının üzerine uçtu. Meydana gelen kazada ölü veya yaralı olmazken, taşların üzerine uçan ve askıda kalan araçta da büyük çapta bir hasar meydana gelmedi.
Adeta elle taşların üzerine konulmuş gibi aracı gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Yoldan geçenler ilginç kazayı cep telefonlarıyla kaydetti. Kazayı gören gözlerine inanamadı
Kaynak: İHA
Adıyaman, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

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