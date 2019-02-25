Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi

Adana'da kaza yaptıktan sonra devrilenpanelvandan çıkarılan 2'si kadın 3 yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların yanından ayrılmayan doktor, "Ben doktorum, lütfen sakin olun ambulans gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi. Yaralılar durumlarının iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

ARAÇ DEVRİLDİ 3 KİŞİ YARALANDI

Adana Yüreğir İlçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon kontrolünü yitiren panelvan sürücüsü kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan devrildi. Bu sırada araç içinde bulunan 2'si kadın 3 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı.

"BEN DOKTORUM, AMBULANS GELENE KADAR BURDAYIM"

Hafif yaralanan kadınlar ise kazanın ardından şoka girdi. Bu sırada yoldan geçen kadın doktor, kazayı görüp yaralıların yardımına koştu. İlk müdahaleyi yapan doktor, "Ben doktorum, lütfen sakin olun ambulans gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.

KONUŞARAK SAKİNLEŞTİRDİ

Ayrıca kadın doktor şoka girenlere su içirdi, konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı. Kazazedeler ise sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Panelvan araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

Kaynak: DHA