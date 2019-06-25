25.06.2019 15:55
Haberler » Güncel » Haber

Kazayı görünce ellerini açıp, dua etti

Kazayı görünce ellerini açıp, dua etti

BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Hüseyin Kuzey (69), yaralandı.


BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Hüseyin Kuzey (69), yaralandı. Kaza yerindeki çalışmalar sırasında bölgeden geçen bir kadının ellerini açıp, dua ettiği görüldü.
Kaza, İznik ilçesi Darka mevkisinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Kuzey yönetimindeki 16 H 7730 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Ali Sönmez (42) yönetimindeki 16 JGA 69 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, savrulup tarlaya giren hafif ticari aracın sürücüsü Kuzey, yaralandı.
Yoldan geçen sürücüler, sağlık ekiplerine haber verdi. Hasan Hüseyin Kuzey'e ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Bu sırada yoldan geçen bir kadının, kaza yerinde çalışma yapılırken, elini açıp dua ettiği görüldü.
Hasan Hüseyin Kuzey, gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ali Sönmez ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

- Bursa
Kaynak: DHA
İznik , Bursa , Hasan Huseyin , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:25 Vali Ayhan Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu'nu ziyaret etti
17:25 Filistinliler Yüzyılın Anlaşması görüşmelerini kınamak için yürüdü
17:25 Akdeniz'de kayıp düzensiz göçmenlerden yüzde 75'inin akıbeti meçhul
17:24 Başkan Sengel ve Hayko Cepkin'den yenilenen hayvan barınağına ziyaret
17:24 Trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı
17:24 Taciz iddiasına tutuklama
17:24 İzmir'in akciğerlerindeki ruhsatsız yapılarla mücadele sürüyor