Kazayı kendisinin yaptığını sandı, ortaya ilginç diyaloglar çıktı

SAMSUN'da iki otomobilin karıştığı kaza yerinden geçen alkollü olduğu değerlendirilen bir kişi kazayı kendisinin yaptığını sanınca ortaya ilginç giyaloglar çıktı. Kimliği belirsiz kişi telefonda aradığı kişiye "Ben şimdi kaza yaptım, 50 bin lira zararım var. Bu işi yarın bir çözün. Fahrettin Koca beni arasın" dedi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.H. idaresindeki ticari taksi ile M.Ö. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza yerinden geçen alkollü olduğu değerlendirilen bir kişi kazayı kendisinin yaptığını sanınca ortaya ilginç giyaloglar çıktı. Kimliği belirsiz kişi telefonda aradığı kişiye "Ben şimdi kaza yaptım, 50 bin lira zararım var. Bu işi yarın bir çözün. Fahrettin Koca beni arasın" dedi. Kazaya karışanların gülerek izlediği kişi daha sonra araçların yanından uzaklaştı.