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Kazayı kimseye haber vermeyen sürücü ve yolcu herkesi korkuttu

Aydın'da akşam saatlerinde yoldan çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve otomobildeki yolcu bulunamayınca herkes panik yaşadı.

07.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:29 Kazayı kimseye haber vermeyen sürücü ve yolcu herkesi korkuttu
Aydın'da akşam saatlerinde yoldan çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve otomobildeki yolcu bulunamayınca herkes panik yaşadı. Polis ve vatandaşlar kaza mahallinde sürücü ve yolcuyu ararken çekici ile olay yerine gelen yerinde sürücü ve araçtaki yolcuyu görenler derin bir nefes aldı. Takla atan otomobildeki sürücü ve yolcunun burnu bile kanamadan kazayı atlattıkları öğrenildi.

Kaza akşam saatlerinde Aydın-Muğla karayolu üzeri Tariş yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 09 LH 905 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü ve yolcu, araçlarını kurtarmak için çekici çağırmak amacıyla olay mahallinden ayrıldı. Bir süre sonra kaza yapan aracı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen polis ekiplere yardıma gelen vatandaşlarla birlikte kaza mahallinde yaralı aradı. Bir süre sonra kaza yapan vatandaşlar olay yerine gelince herke derin bir nefes aldı. - AYDIN

Polis, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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