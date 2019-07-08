08.07.2019 13:43
Haberler» Güncel» Haber

Kazayla sonuçlanan tek teker şovu kask kamerasında

Kazayla sonuçlanan tek teker şovu kask kamerasında

SİLİVRİ'de kullandığı motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü kaza yaptı.

SİLİVRİ'de kullandığı motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü kaza yaptı. O anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Silivri TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Başka bir motosikletli arkadaşıyla birlikte otobanda ilerleyen sürücüsü motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Bir süre tek teker üzerinde seyreden motosikletli arkasına baktığı sırada motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yere düşerek kısa süre sürüklenen sürücü şans eseri yara almazken, o anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medya hesabında, "Neymiş tek tekerde arkamıza bakmıyormuşuz" notunu düşerek paylaştı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Silivri, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:36   Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
14:36   Yaz spor okulları tüm heyecanıyla devam ediyor
14:36   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DEKİ RAHATSIZ EDİCİ SESLER YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK (geniş...
14:35   Firma vazgeçti, engellilerin umudu yarım kadı
14:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
14:35   Trafik magandaları hamile kadının eşinden şikayetçi oldu
14:35   Kırıkkale'de bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı